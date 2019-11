JAKARTA – Harga emas naik lebih tinggi pada perdagangan 8 November 2019. Kenaikan harga emas tertahan ketidakpastian kesepakatan perdagangan AS-China. Emas spot naik 0,3% menjadi USD1,472.08 per ounce. Emas berjangka AS naik 0,4% pada USD1,472.1 per ounce.

Melansir Reuters, Sabtu (9/11/2019), bursa saham Asia turun dari level tertinggi enam bulan karena sinyal yang bertentangan dari China dan Amerika Serikat tentang kemajuan yang dibuat dalam pembicaraan perdagangan menurunkan harapan pasar dari gencatan senjata jangka pendek untuk mengakhiri perang tarif yang merusak.

Sebuah perjanjian antara Amerika Serikat dan China untuk menurunkan tarif yang ada sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan 'satu fase' menghadapi oposisi internal yang sengit di Gedung Putih dan dari penasihat luar, beberapa sumber yang akrab dengan pembicaraan mengatakan.

“Pasar terlalu sensitif terhadap semua informasi yang turun; (penandatanganan kesepakatan) belum diputuskan, secara internal pemerintah AS mengalami beberapa masalah dengan kenaikan tarif ini,” kata Analis komoditas di Anand Rathi Saham & Pialang Saham yang berbasis di Mumbai Jigar Trivedi.

Namun, ia menambahkan "Untuk saat ini, tren akan berlanjut di sisi bawah saja."

Harga emas telah meningkat lebih dari 14% sepanjang tahun ini terutama karena perang perdagangan yang berlarut-larut yang memicu kekhawatiran perlambatan ekonomi global. Mencerminkan sentimen, kepemilikan di dana yang diperdagangkan di bursa yang didukung emas terbesar di dunia SPDR Gold Trust turun 0,16% pada hari Kamis.

Sementara itu, harga logam mulia lain, perak turun 0,1% menjadi USD17,09 per ons, dan ditetapkan untuk turun sekitar 6% untuk minggu ini, penurunan tertajam sejak Juli 2017. Platinum turun 0,2% menjadi USD907,07 per ons, siap untuk penurunan lebih dari 4% untuk minggu ini. Palladium kehilangan 0,1% menjadi USD1,799.47, dan menuju minggu terburuk dalam lima.

(kmj)