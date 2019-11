JAKARTA – Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tetap melemah pada penutupan perdagangan hari ini. Pasalnya, Rupiah tercatat masih berada di level Rp14.000-an per USD, namun hampir menyentuh Rp14.100-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index pada Selasa (19/11/2019) pukul 17.41 WIB, menunjukkan Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 12 poin atau 0,09% ke level Rp14.090 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.079-Rp14.092 per USD.

Sementara itu, YahooFinance mencatat Rupiah melemah 51 poin atau 0,36% ke level Rp14.086 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.035-Rp14.092 per USD pada hari ini.

Kurs tengah Bank Indonesia mencatat, Rupiah berada di level Rp14.091 per USD. Angka tersebut melemah dibandingkan dengan hari kemarin di Rp14.075 per USD.

Sebelumnya, Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu. Di mana, Rupiah ditutup pada Rp14.076 per USD.

Rupiah pada perdagangan spot exchange tanggal 15 November 2019 menguat 11 poin atau 0,08% ke level Rp14.076 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.060-Rp14.077 per USD.

(rzy)