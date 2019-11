JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah pada perdagangan hari ini. Rupiah melemah dan nyaris menyentuh level Rp14.097-an per USD.

Baca Juga: Dolar Melemah di saat Yen Berjaya

Melansir YahooFinance, Rabu (20/11/2019), pukul 09.45 WIB, menunjukkan Rupiah melemah 60 poin atau 0,42% ke level Rp14.095 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.035-Rp14.096 per USD pada hari ini.

Sementara itu, Bloomberg Dollar Index mencatat Rupiah melemah 6,5 poin atau 0,05% ke level Rp14.097 per USD. Hari ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp14.085-Rp14.097 per USD.

Untuk diketahui, indeks dolar AS menguat pada akhir perdagangan 19 November 2019. Dolar AS menguat di tengah negosiasi dagang antara AS dan China yang semakin tidak jelas. Hal ini membuat investor semakin berhati-hati.

Indeks dolar yang membandingkan dolar terhadap enam mata uang utama naik 0,05%. Indeks telah turun 0,6% selama tiga sesi terakhir.

(kmj)