JAKARTA – Pemerintah melakukan berbagai upaya agar perdagangan internasional Indonesia meningkat. Terbaru, pemerintah menggelar Business Forum on Trade Tourism and Investment di New York, Amerika Serikat pada 18 November 2019 dengan dihadiri lebih dari 150 investor yang memiliki minat untuk melakukan bisnis di Indonesia. Sebagai salah satu lembaga jasa keuangan terbesar di Indonesia, Bank BRI turut berpartisipasi dalam acara tersebut.

SEVP Global and Treasury Services BRI Listiarini Dewajanti menjadi salah satu pembicara dengan tema “Product Sourcing & Investment Opportunities: Business Matching & Partnership” . Dalam pemaparannya, Listiarini menyampaikan “What Indonesia has, BRI has it”, dengan meningkatnya hubungan dagang Amerika Serikat dan Indonesia, BRI akan terus meningkatkan fasilitas Perbankan khususnya dalam melayani transaksi International Trade Finance dan Global Payment Services antara pengusaha AS dan Indonesia.

“BRI memiliki jaringan kerja Luar Negeri antara lain BRI New York Agency, BRI Singapore, BRI Hongkong Representative dan BRI Timor Leste. Selain itu, BRI juga memiliki beberapa remittance representative di Malaysia, Taiwan, Arab Saudi, UAE dan Korea Selatan, ini merupakan komitmen BRI untuk mendekatkan layanannya dengan nasabah yang ada di Luar Negeri,” ujarnya.

Listiarini juga menyampaikan kegiatan matchmaking business yang dilakukan oleh BRI diharapkan dapat menghubungkan pengusaha AS dan pengusaha lokal Indonesia, khususnya nasabah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BRI. “BRI memiliki lebih dari 300,000 nasabah yang tergabung dalam BRI SME Incubator dimana BRI memberikan pendampingan serta pelatihan langsung dari pakarnya untuk mendongkrak produktivitas dan penjualan produk nasabah BRI yang berorientasi ekspor,” imbuh Listiarini.

Saat ini Bank BRI telah bekerja sama dengan Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) untuk mengirimkan 80 pengusaha Amerika Serikat yang akan bertemu dengan nasabah UMKM BRI dalam acara BRILianpreneur atau Pameran UMKM Export. Acara yang akan diselenggarakan pada bulan Desember 2019 mendatang di Indonesia tersebut, diharapkan dapat meningkatkan peran Bank BRI sebagai Bank UMKM terbesar di Indonesia dalam rangka mendorong pertumbuhan angka perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat sebagaimana ditargetkan oleh Pemerintah Indonesia dalam lima tahun mendatang.

BRILianpreneur sendiri merupakan bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut peringatan HUT ke-124 Bank BRI yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 – 22 Desember 2019 di Jakarta Convention Center (JCC). (adv)

(ris)