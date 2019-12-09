JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Royke Tumilaar menggantikan Kartika Wirjoatmodjo sebagai Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) yang baru.
Mengutip LHKPN, Jakarta, kekayaan Royke Tumilar per tanggal 31 Desember 2018 tercatat sebesar Rp78 miliar.
Royke mempunyai 4 kendaraan yang terdaftar. Mobil Landrover Range Rover tahun 2011 Rp675 juta, Mobil Fortuner Jeep S.C Tahun 2014 Rp275 juta, Mobil Vellvire Micro/MiniBus 2.5 G A/T tahun 2015 Rp785 juta, dan yang terakhir Mobil Lexus Jeep S.C HDTP tahun 2016 Rp2,5 miliar.
Dia mempunyai harta bergerak lainnya sebesar Rp3,7 miliar. Royke juga mempunyai surat berharga senilai Rp5,6 miliar, dan memiliki aset kas dan setaranya sebesar Rp11,2 miliar.
Selain memiliki harta yang banyak, Royke juga memiliki sejumlah utang sebesar Rp13 miliar.
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(dni)