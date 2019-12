JAKARTA – Penolakan mengenai ekspor benih lobster yang akan diizinkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo datang dari berbagai pihak.

Susi Pudjiastuti salah satunya. Susi melakukan protes yang bersifat tersirat melalui akun media sosial miliknya. Mantan Menteri KKP periode 2014-2019 itu mendapatkan info tarif pembawa koper dalam menyelundupkan benih lobster.

"Update ongkos pemilik bagasi atau koperman penyelundupan Baby Lobster Rate: Jambi @ 85 juta rupiah per koper, Jakarta @ 115 juta rupiah per koper, Surabaya @ 100 juta rupiah per koper. Per koper / 30 ribu ekor baby lobster,” tulis Susi Pudjiastuti di akun resmi Twitter-nya @susipudjiastuti.

Susi juga menambahkan sindiran mengenai izin ekspor lobster. "Bener kita harus ekspor bibitnya?? Apa tidak lebih baik tunggu besar & jual dg harga lebih dr 30Xnya ???" lanjut pemilik Susi Air itu.

