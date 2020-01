JAKARTA - Wafatnya Ketut Masagung, anak dari Haji Masagung sang pendiri Toko Buku Gunung Agung mengejutkan banyak pihak. Salah satunya adalah mantan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.

Triawan mengaku memiliki kesan mendalam pada sosok Ketut Masagung. Apalagi dirinya sudah berteman cukup lama dengan putra pendiri toko buku Gunung Agung ini.

Ayah dari penyanyi Sherina Munaf ini menyebut jika sosok Ketut Masagung merupakan pribadi yang sangat menghargai betul arti pertemanan. Ketut sendiri sangat membuka pergaulan seluas-luasnya dan menjaganya hingga dirinya dipanggil yang Maha Kuasa.

"Hubungan saya dengan almarhum murni hubungan pertemanan. Tidak ada hubungan bisnis sedikitpun. Langsung maupun tidak langsung. Almarhum pada masa hidupnya sangat menghargai arti pertemanan. Membuka pergaulan seluas mungkin dan dengan telaten merawatnya," ujarnya saat dihubungi Okezone, Minggu (5/1/2020).

Triawan juga menambahkan, sosok Ketut Masagung juga merupakan seorang yang rendah hati dan selalu mau mendengar keluhan dari teman-temannya. Caranya berbicara juga begitu lembut dan membuat teman-temannya nyaman bersama dirinya.

"Sangat rendah hati, soft-spoken, dan selalu menyediakan telinganya untuk mendengar apapun yang teman-temannya sampaikan tanpa ‘judging’. He lent a good ear. He was all ears," jelasnya.

Dalam menjalankan usahannya juga Triawan menyebut jika sosok Ketut Masagung memiliki etika yang baik. Ketut Masagung pun berbuat baik kepada siapapun tanpa kecuali sehingga sosok alamrhum begitu dicintai oleh semua orang.

"Dari pembicaraan-pembicaraan dengan almarhum, dia sangat etis, ethical dalam menjalankan usahanya. Bahkan terlihat terlalu baik kepada setiap orang. Itu modalnya. Sehingga banyak orang yang menyayanginya. Lepas dalam bergaul tanpa curiga, demikian pula sebaliknya kami lepas tidak melihat almarhum sebagai teman yang punya ‘hidden-agenda’," kata Triawan.

Saat ditanyai mengenai detail usaha dari Ketut Masagung, Triawan pun mengaku tidak mengetahuinya secara rinci. Namun yang pasti, Ketut Masagung dikenal sebagai putra bungsu dari Haji Masagung seorang teman dekat Presiden pertama RI Ir. Soekarno sekaligus pendiri Toko Buku Gunung Agung. "Saya tidak pernah berbicara secara spesifik tentang bidang usahanya. Tapi yang pasti almarhum adalah putra terbungsu dari alm Haji Masagung, founder dari Toko Buku Gunung Agung, sahabat dari Bung Karno," kata Triawan. Personil dari Elek Yo Band ini sedikit memberikan bocoran mengenai salah satu bidang usaha yang dijalankan oleh Ketut Masagung. Adalah bisnis properti di dearah Sentul, meskipun dirinya tidak menyebutkan secara rinci ada berapa dan nama dari bisnis yang dijalankan Ketut. "Toko Buku itu usaha almarhum ayahnya. (Usaha terakhir pak Ketut) Real Estate di daerah Sentul," kata Triawan. Karena terlalu memiliki kedekatan emosional mendalam dengan sosok Ketut Masagung, Triawan pun sempat membagikan foto bersama dengan anak pendiri toko buku gunung agung tersebut. dalam foto tersebut, Triawan menuliskan caption ucapan duka cita yang mendalam atas kepergian sahabatnya tersebut. "Seorang sahabat sudah pergi dengan terlalu cepat. Terlalu banyak sahabatnya yang merasa kehilangan. Karena hatinya yang terlalu baik bagi semua orang. Semoga semua kebaikannya itu menjadi bekalnya di akhirat bertemu Sang Khalik.Tidak ada lagi undangan makan siang di kediamannya, tidak ada lagi gulai kepala ikan Medan Baru yang tidak pernah lupa almarhum pesankan untuk saya. Selamat jalan Pak Ketut Masagung. Sikap dan karaktermu akan menjadi kenangan yang tidak akan terlupakan. Sampai jumpa kelak di alam sana. Untuk sementara takdir yang memisahkan. Takdir pula yang akan mempertemukan kembali kita semua, sahabat Pak Ketut, sahabat Tuto. Kuatkan hatimu @pingkym Tabahkan jiwamu putra2 dan keluarga almarhum. Innalillahi wa innaillaihi raaji’uun," mengutip akun Instagram @triawanmunaf.