JAKARTA - Kasus investasi ilegal alias bodong kembali menghebohkan masyarakat. Kali ini kehebohan bersumber dari aplikasi bernama Memiles.

Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur mengungkapkan investasi bodong ini mempunyai omzet hingga Rp750 miliar. Memiles menjalankan investasi bodong dengan berkedok penyedia jasa iklan.

"Jadi masyarakat download aplikasinya, kemudian top up sejumlah uang untuk dapat bonus-bonus tertentu, lalu klik-klik iklan dalam jangka waktu tertentu untuk dapat bonus itu," jelas Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing kepada Okezone.

Tongam mengatakan investasi melalui aplikasi yang dikelola oleh PT Kam and Kam tersebut, menawarkan bonus dengan harga yang jauh lebih besar dari dana yang setorkan. Di antaranya smartphone dengan top up senilai Rp300 ribu, motor dengan top up Rp3 juta, dan mobil Mitsubishi Pajero dengan top up Rp7 juta.

"Jadi kan juga enggak tahu bagaimana dia (manajemen Memiles) menyeleksi orang supaya dapet Pajero, ini memang kegiatan-kegiatan yang enggak rasional," katanya.

Memiles juga menjanjikan bonus lebih besar apabila para member dapat menggaet member baru. Sementara itu, Memiles tak memiliki lini bisnis yang jelas. Perusahaan ini hanya memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) namun tak memiliki produk yang diperjualbelikan.

