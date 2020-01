JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menjajaki kerjasama dengan pemerintah Hongaria. Salah satu yang akan dilaksanakan adalah kerjasama untuk pembayaran jalan tol berbasis elektronik tanpa harus berhenti.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, Hongaria siap memberikan dukungan teknologi Nirsentuh alias Multi Lane Free Flow (MLFF) untuk pembayaran tol di Indonesia. Untuk mengimplementasikan hal tersebut, saat ini pemerintah Hungaris siap menyiapkan dokumen untuk ikut dalam proses tender atau lelang.

“Jadi meskipun Pemerintah Hongaria merupakan pemrakarsa teknologi tersebut, mereka harus tetap mengikuti proses lelang," ujarnya mengutip Halaman Kementerian PUPR, Jumat (24/1/2020).

Menurut Basuki, proses lelang implementasi Teknologi Nirsentuh (MLFF) pada Gerbang Tol akan dimulai pada April 2020. Ditargetkan pengumuman pemenang sudah keluar pada akhir tahun 2020.

Pihaknya juga telah menerima prakarsa proyek tersebut dari perusahaan asal Hongaria, yakni Roatex Ltd. Zrt dan telah disetujui sebagai pemrakarsa proyek sejak 31 Oktober 2019 lalu. Saat ini Roatex Ltd. Zrt sedang menyempurnakan Studi Kelayakan dan penyiapan Dokumen Badan Usaha yang akan melaksanakan dan mengelola pembayaran non tunai MLFF paling lambat 31 Januari 2020.

"Selayaknya proses lelang, jika nanti ada pihak lain menawarkan teknologi yang sama dengan harga yang lebih rendah, maka pihak dari Hongaria berhak untuk menyamakan penawaran (right to match),” ucapnya

Sementara itu, Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hongaria Peter Szijjarto mengatakan, untuk membangun sistem Teknologi Nirsentuh (MLFF) pada Gerbang Tol membutuhkan perkiraan biaya sekitar USD90 juta. Namun angka tersebut masih bisa berubah menyesuaikan dengan proses lelang.

"Namun nanti akan tergantung proses lelang dengan kompetisi," kata Peter.

