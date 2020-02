JAKARTA - PT Pertamina (Persero) mengumumkan harga BBM jenis Pertalite, Premium, Pertamina Dex, dan Dexlite tidak mengalami perubahan. Sedangkan untuk Pertamax RON 92 dan Pertamax Turbo mengalami penurunan.

Harga BBM jenis Pertalite saat ini Rp7.650 per liter, Premium Rp6.450 per liter, Pertamina Dex Rp10.200 per liter, dan Dexlite Rp9.500 per liter. Sedangkan Pertamax Ron 92 turun Rp200, yang sebelumnya di harga Rp9.200 menjadi Rp9.000 per liter.

"Produk Pertamax RON 92 yang turun sebesar Rp200 dari sebelumnya Rp9.200 menjadi Rp9.000. Sementara produk Pertamax Turbo yang turun sebesar Rp50 dari sebelumnya Rp9.900 menjadi Rp9.850," kata kata Unit Manager Communication & CSR Pertamina MOR IV Anna Yudhiastuti. "Sedangkan untuk produk lain tidak terjadi perubahan harga sehingga masih sama dengan harga jual sebelumnya," Anna Yudhiastuti.

Penyesuaian harga BBM Umum sesuai Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM 187K/10/MEM/2019 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan yang mulai berlaku pada 1 Februari 2020.

(kmj)