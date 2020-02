JAKARTA - Mantan Menteri Keuangan Indonesia ke-17 Prof Dr Johannes Baptista (JB) Sumarlin meninggal dunia pada Kamis 6 Februari 2020. JB Sumarlin merupakan Menteri Keuangan andalan Presiden Soeharto pada saar era Orde Baru.

Sudah banyak gebrakan JB Sumarlin dalam menata ekonomi Indonesia kala itu. Salah satunya penggagas Gerakan Sumarlin.

Lelaki yang lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 1958 ini semasa hidupnya pernah menjabat sebagai Ketua BPK, Menteri Keuangan, Ketua Bappenas dan Menag PAN.

Menkeu era Presiden Soeharto juga ini memiliki dua sebutan spesial, di antaranya si cabe rawit dan si kancil.

'"Oh, ini si cabe rawit JB Sumarlin' Saya cukup terkejut ketika pertama kali bersalaman dengan Pak Harto di tahun 1971. Saya tak menyangka bahwa tokoh yang namanya sudah banyak saya dengar sejak masih menjadi anggota tentara pelajar (TP) di tahun1948 itu berkomentar, 'Oh, ini si Cabe Rawit'," demikian JB Sumarlin pernah berkisah dalam sebuah buku The Untold Stories

(dni)