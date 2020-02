JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat sekira 3.109 peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Perhubungan Formasi Tahun 2019. Pelaksanaan SKD untuk hari pertama digelar di Universitas Terbuka Convention Center (UTCC), Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Rabu 19 Februari 2020.

Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan Hery Kriswanto mengatakan, untuk bisa sampai ke tahap SKD, peserta sudah berhasil terpilih bersama dengan 29.485 pelamar lainnya yang tersebar di 13 titik lokasi tes di seluruh Indonesia.

“Kementerian Perhubungan berharap, kesempatan untuk bergabung menjadi CPNS dan mengabdi untuk negeri melalui Kementerian Perhubungan digunakan sebaik-baiknya,” katanya. Hery, dikutip dari keterangan BKN, Kamis (20/2/2020).

Dia menambahkan, Kementerian Perhubungan berharap yang terbaik yang bisa lolos hingga diangkat menjadi CPNS. “Do your best and let God do the rest,” tutupnya.

Senada dengan hal itu, Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Heri Susilowati mengatakan, untuk formasi CPNS Tahun 2019, jumlah pelamar mencapai 4,5 juta orang dan yang berhasil lolos ke tahap SKD sebanyak 3,5 juta orang.

“Itu artinya, peserta di sini adalah orang pilihan dan selangkah lebih dekat menjadi seorang PNS,” jelasnya. Heri mengucapkan terima kasih kepada Panitia CPNS Kementerian Perhubungan atas kinerjanya selama pelaksanaan CPNS. “BKN mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perhubungan atas kerja samanya sehingga pelaksanaan SKD dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya.