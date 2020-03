JAKARTA – Lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung hobi pekerja menjadi pertimbangan utama para jobseeker millenials. Menurut data yang dirilis oleh IDN Research Institute tahun 2019, junior millenials (20 – 27 tahun) berpindah kerja lebih banyak karena faktor fasilitas pengembangan diri dan lingkungan kerjanya.

Oleh karena itu, beberapa perusahaan menyulap kantornya dengan wajah kekinian yang lebih menarik dan menyenangkan untuk memacu kreativitas dan mengurangi kejenuhan.

Direktur Human Capital BRI Herdy R. Harman mengungkapkan BRI yang dalam salah satu visinya menjadi Home to The Best Talent telah melakukan transformasi culture dengan mengubah suasana kerja menjadi lebih dinamis, inovatif, enerjik dan menyenangkan.

“BRI berusaha memberikan lingkungan kerja yang nyaman bagi para pekerja sehingga mereka bekerja dengan penuh semangat. Working at BRI has to be fun,” ujar Herdy, Selasa (10/3/2020).

Sebagai upaya peningkatan produktivitas pekerja, BRI juga berusaha menciptakan worklife balance dengan menghadirkan fasilitas – fasilitas untuk menyalurkan hobi, minat dan bakat pekerjanya.

Di samping itu, BRI telah memiliki Brilian Center sebagai wadah berbagai komunitas untuk berekspresi secara bebas. Sampai dengan saat ini, BRI telah memiliki 23 komunitas dari bidang olahraga sampai dengan seni.

“Melalui atmosfir kerja yang kondusif, cozy dan kekinian, BRI layak menjadi pilihan pertama untuk bekerja bagi para talent terbaik di negeri ini,” pungkas Herdy.

(cm)

(fmi)