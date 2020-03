NEW YORK - Minyak mentah AS jatuh 10,7% pada hari Jumat (20/3/2020) waktu setempat. Nilai tersebut mencatat penurunan mingguan terbesar sejak Perang Teluk 1991.

Penurunan tersebut dikarenakan pandemi virus korona mengeringkan permintaan global. Serta, para pejabat di Washington mengatakan seorang utusan akan menuju ke Arab Saudi untuk menangani dampak dari perang harga minyak Saudi-Rusia.

Melansir Reuters, Jakarta, Sabtu (21/3/2020), minyak mentah berjangka Brent turun USD1,49, atau 5,2%, menjadi USD26,98 per barel. Minyak mentah berjangka AS untuk April Turun USD2,69, atau 10,7% menjadi USD22,53 per barel.

Kontrak bulan depan berakhir pada hari Jumat. Kontrak minyak mentah AS yang lebih aktif untuk Mei CLc2 ditutup turun USD3,28, atau 12,7%, menjadi USD22,63.

Minggu ini menampilkan penjualan besar-besaran selama empat hari karena pandemi yang terus meningkat membuat orang tidak bisa mengemudi dan memesan tiket penerbangan. Peramal utama seperti raksasa perdagangan Vitol dan peneliti energi IHS Markit mengatakan permintaan minyak bisa turun sebanyak 10%. Harga minyak naik tajam pada hari Kamis setelah hari-hari penjualan, tetapi reli tidak berlangsung lama.

Harga minyak mentah AS mencatat kerugian mingguan sebesar 29%, yang paling curam sejak awal Perang Teluk AS / Irak di tahun 1991. Minyak mentah Brent turun sebesar 20%. Kedua tolok ukur telah turun selama empat minggu berturut-turut.

“Dengan ekonomi yang terus terhenti, semakin jelas penghancuran permintaan terus meningkat. Apa pun upaya yang dilakukan untuk memangkas produksi di AS dan belanja modal, itu tidak cukup sekarang, "kata John Kilduff, mitra di Again Capital Management di New York.

Minyak mentah AS telah kehilangan setengah nilainya dalam dua minggu terakhir, dan Brent telah turun sekitar 40%, karena pandemi tersebut telah memangkas permintaan pada saat yang sama dengan jatuhnya pengurangan produksi yang terkoordinasi oleh Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan produsen sekutu termasuk Rusia.

Para pejabat AS bergegas untuk merespons pada hari Jumat, mengatakan mereka akan mengirim pejabat Departemen Energi AS ke Arab Saudi selama beberapa bulan untuk bekerja dalam menstabilkan pasar energi. Juga, regulator negara bagian Texas berbicara dengan Sekretaris Jenderal OPEC Mohammad Barkindo tentang kemungkinan pengurangan produksi global.

Regulator Texas belum melakukan intervensi untuk memangkas produksi di antara produsen negara sejak 1973. American Petroleum Institute menentang gagasan pada hari Jumat, mengatakan kuota tidak bekerja.

"Sejauh tanggapan terkoordinasi dengan OPEC, sulit untuk melihat rencana datang bersama di sepanjang garis itu," kata Kilduff.

Harga turun tajam tepat sebelum penutupan Jumat, karena dana lindung nilai dan manajer uang lainnya bergegas keluar dari kontrak pada hari terakhir perdagangan, mendorong kontrak April yang berakhir turun dua kali lipat dari kontrak Mei saat ini, kata Bob Yawger, direktur Energy Futures untuk Mizuho.

Arab Saudi mengatakan akan mendorong produksinya ke rekor 12,3 juta barel per hari dan membukukan pengiriman untuk mengirim minyak ke seluruh dunia, menolak permintaan untuk mengekang produksi. Pejabat terpilih AS telah mendesak Administrasi Trump untuk terlibat.

