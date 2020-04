JAKARTA - Harga minyak patokan global turun USD3 per barel pada perdagangan hari ini. Turunnya harga minyak mencerminkan kekhawatiran kelebihan pasokan setelah Arab Saudi dan Rusia menunda pertemuan untuk membahas pemangkasan produksi.

Akhir pekan lalu, harga minyak telah melonjak, dengan kontrak AS dan Brent membukukan kenaikan persentase mingguan terbesar karena harapan bahwa OPEC dan sekutunya akan mencapai kesepakatan global untuk memotong pasokan minyak mentah.

Pandemi COVID-19 telah memangkas permintaan dan perang harga selama sebulan antara Arab Saudi dan Rusia memicu pasar dibanjiri minyak mentah. Selama bulan ini, harga telah anjlok karena pasar telah menunggu rencana untuk memotong produksi dari OPEC dan sekutunya.

Selama akhir pekan, Arab Saudi mengirim sinyal bahwa kesepakatan pemangkasan produksi mungkin dilakukan, berpotensi menghentikan penurunan harga. Presiden AS Donald Trump mengatakan dia akan menekan Arab Saudi dan sekutunya untuk kesepakatan pemotongan produksi.

"Saya tidak tahu bahwa ada orang yang menjadi terlalu agresif sebelum pertemuan," kata Presiden Rapidan Energy Group Robert McNally di Bethesda, Maryland dilansir dari Reuters, Senin (6/4/2020).

Minyak mentah Brent LCOc1 diperdagangkan lebih rendah USD2,39 per barel atau 7% setelah sebelumnya menyentuh sesi rendah USD30,03 per barel.

Minyak mentah AS CLc1 diperdagangkan turun USD2,41 per barel atau 8,5% pada USD25,93 per barel.

Trump mengatakan pada hari Sabtu bahwa ia akan mengenakan tarif pada produksi Saudi dan Rusia, berpotensi mempercepat pengurangan output. OPEC dan sekutunya menunda pertemuan darurat yang dijadwalkan untuk hari Senin, dipimpin oleh Arab Saudi, di mana pemotongan minyak dapat disepakati. Seorang sumber senior Saudi mengatakan kepada Reuters pada hari Minggu bahwa kerajaan sekarang akan menjadi tuan rumah pertemuan melalui konferensi video.

