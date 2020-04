NEW YORK - Harga minyak dunia anjlok pada perdagangan Senin (27/4/2020) waktu setempat. Hal ini dikarenakan investor gelisah dan kabur dari minyak patokan AS imbas kurangnya ketersediaan penyimpanan.

Bahkan ketika pemerintah di seluruh dunia mengambil langkah tentatif untuk mengurangi pembatasan pergerakan untuk membantu ekonomi pulih. Permintaan bahan bakar tetap lemah.

Melansir Reuters, Jakarta, Selasa (28/4/2020), Minyak mentah Intermediate West Texas Intermediate (WTI) AS turun USD4,16, atau 24,6%, menjadi USD12,78 per barel. Minyak mentah Brent turun USD1,45, atau 6,8%, menjadi USD19,99 per barel.

Menurut data Kpler, permintaan bahan bakar turun 30% secara global. Penyimpanan menjadi berharga, dengan sekitar 85% dari penyimpanan darat di seluruh dunia penuh pada minggu lalu.

Kekhawatiran ekonomi terus mengganggu pasar. Output ekonomi global diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 2% tahun ini - lebih buruk dari krisis keuangan - sementara permintaan telah turun 30% karena pandemi.

Pedagang juga mengatakan kontrak minyak mentah turun sebagian karena kendaraan investasi ritel seperti dana yang diperdagangkan di bursa mengalihkan investasi mereka dari kontrak bulan Juni depan untuk menghindari terjebak seperti yang dilakukan seminggu yang lalu, ketika kontrak minyak turun menjadi minus USD37,63 per barel .

Minyak berjangka mengakhiri kerugian minggu ketiga berturut-turut minggu lalu dengan penurunan 24% untuk Brent dan penurunan 7% untuk WTI. Pasar telah jatuh selama delapan dari sembilan minggu terakhir.

Bank Industri dan Komersial China (ICBC) mengatakan akan menangguhkan semua posisi terbuka untuk produk investor ritel yang terkait dengan komoditas berjangka, termasuk minyak mentah, gas alam, tembaga, dan kedelai, mulai Selasa.

Stok minyak mentah di pusat pengiriman Cushing, Oklahoma untuk WTI naik lebih dari 6% dalam seminggu hingga 24 April menjadi sekitar 65 juta barel, kata para pelaku pasar, mengutip laporan Senin dari Genscape. Namun, persediaan hanya meningkat 0,5% dari Selasa hingga Jumat.

"Input dalam Cushing sedikit melambat, yang menandakan mereka menemukan tempat alternatif untuk meletakkan minyak atau penurunan besar dalam produksi," kata Phil Flynn, analis pasar senior di Price Futures Group.

(rzy)