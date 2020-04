NEW YORK - Harga minyak mentah melonjak pada perdagangan Rabu (29/4/2020) waktu setempat. Hal ini dikarenakan usai laporan pasokan minyak mentah AS tumbuh kurang dari yang diharapkan.

Selain itu, bensin membukukan kejutan. Di mana, memberikan optimisme bahwa konsumsi bahan bakar akan pulih karena beberapa negara Eropa dan negara AS mempermudah penguncian coronavirus.

Melansir Reuters, Jakarta, Kamis (30/4/2020), Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS berakhir di USD15,06 per barel, melompat USD2,72, atau 22%. Minyak mentah berjangka Brent ditutup pada USD22,54 per barel, naik USD2,08, atau 10,2%.

Persediaan minyak mentah AS membengkak 9 juta barel pekan lalu menjadi 527,6 juta barel, sekitar 7 juta barel di bawah rekor tertinggi mereka. Administrasi Informasi Energi mengatakan pencapaian itu sedikit kurang dari yang diperkirakan analis kenaikan 10,6 juta barel.

Harga minyak mentah jatuh awal bulan ini, dengan tangki bahan bakar global sekitar 30% karena upaya untuk memperlambat penyebaran virus. Untuk mengurangi kelebihan pasokan, negara-negara penghasil minyak utama sepakat pada pertengahan April untuk memangkas produksi hampir 10 juta barel per hari. Produsen serpih dan perusahaan minyak juga mengurangi produksi.

"Jumlah minyak mentah adalah angka besar pada akhir hari, tetapi itu tidak sebesar angka yang kita miliki selama tiga minggu terakhir," kata Bob Yawger, direktur berjangka di Mizuho di New York.

Data termasuk penurunan yang signifikan dalam stok bensin AS3,7 juta barel dari rekor tertinggi pekan lalu karena kenaikan moderat dalam permintaan bahan bakar mengimbangi rebound dalam output kilang.

Permintaan bensin selama empat minggu terakhir tetap turun 44% dari tahun sebelumnya, tetapi penarikan menyarankan penurunan konsumsi mungkin mendatar. Permintaan bahan bakar secara keseluruhan telah menurun 28% dalam empat minggu terakhir.

Sementara penyimpanan AS cepat mengisi, pengurangan produksi minyak mentah oleh produsen serpih AS - diperkirakan oleh konsultan Rystad Energy sebesar 300.000 barel per hari (bph) untuk Mei dan Juni - harus memperlambat aliran ke tangki.

Regulator di Texas, negara penghasil minyak terbesar AS, akan memberikan suara pada 5 Mei apakah akan memberlakukan pengurangan produksi. Pejabat di North Dakota dan Oklahoma juga memeriksa kemungkinan pemotongan.

