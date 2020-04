NEW YORK - Harga minyak mentah ditutup variasi pada perdagangan Selasa (28/4/2020) waktu setempat. Bahkan, West Texas Intermediate (WTI) anjlok hingga 3%.

Melansir Reuters, Jakarta, Rabu (29/4/2020), Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 44 sen atau 3,4% menjadi USD12,34 per barel. Benchmark global, minyak mentah Brent naik 47 sen atau 2,3% pada USD20,46 per barel, menyusul penurunan 6,8% pada hari Senin.

Harga minyak mentah AS berakhir sekitar 3% lebih rendah pada hari Selasa setelah data menunjukkan stok domestik tidak naik setinggi yang diperkirakan karena pengetatan penyimpanan, meskipun berjanji untuk memangkas produksi mulai 1 Mei.

Pasar didukung oleh harapan permintaan akan pulih setelah beberapa otoritas mengumumkan pelonggaran pembatasan terkait coronavirus. Setidaknya 16 negara bagian AS tampaknya akan memulai kembali bisnisnya. tetapi Inggris mengatakan terlalu berbahaya untuk mengendurkan lockdown karena takut akan wabah kedua.

"Permintaan kehancuran telah meningkat di AS, tetapi pengurangan produksi baru saja dimulai," kata Phil Flynn, analis senior di Price Futures Group.

"Inventori minyak mentah AS naik 10 juta barel dalam sepekan hingga 24 April menjadi 510 juta barel, dibandingkan dengan ekspektasi para analis untuk membangun 10,6 juta barel, data dari kelompok industri, American Petroleum Institute, menunjukkan pada hari Selasa.

Pada minggu sebelumnya, persediaan minyak mentah naik 15 juta barel menjadi 518,6 juta barel, dalam jarak yang sangat dekat dengan rekor sepanjang masa yaitu 535 juta barel yang ditetapkan pada 2017, kata pemerintah AS.

Administrasi Informasi Energi akan merilis data inventaris Rabu pagi. Secara global, penyimpanan di darat diperkirakan sekitar 85% penuh pada pekan lalu, menurut data dari konsultasi Kpler.

Sebagai tanda betapa putus asa industri untuk tempat menyimpan minyak bumi, pedagang minyak memilih untuk menyewa kapal AS yang mahal untuk menyimpan bensin atau mengirimkan bahan bakar ke luar negeri, kata sumber pengiriman.

Regulator energi Texas pekan depan akan memberikan suara pada proposal kontroversial untuk mengurangi produksi minyak negara setelah menunda karena kekhawatiran tentang tantangan hukum.

