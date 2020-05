JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, faktor teknikal seperti news bisa mempengaruhi pergerakan nilai tukar Rupiah. Dalam jangka pendek, Rupiah akan naik turun dipengaruhi oleh faktor teknikal seperti faktor news.

“Hari ini juga banyak berita positif yang insha Allah buat Rupiah kita buat ke di bawah Rp15 ribu,” kata Perry dalam telekonferensi, Rabu (6/5/2020).

Faktor positif antara lain, sejumlah wilayah di AS mulai membuka kegiatan bisnisnya. Kemudian statment The Federal Reserve yang mengatakan bahwa ekonomi AS akan membaik di semester II meskipun di semester I mengalami resesi.

“Pernyataan itu juga buat faktor positif, juga harga minyak yang meningkat,” ucap Perry.

Kendati begitu, masih ada beberapa faktor negatif yang mempengaruhi pelemahan Rupiah. Salah satunya adalah ketegangan AS dan China.

“Jadi berbagai faktor ini teknikal tapi bagi kita lebih baik kita melihat faktor trennya itu yang akan menentukan arah ke depan supaya kita lebih bisa memahami perkembangan,” tukasnya.

