JAKARTA - Harga minyak tergelincir pada perdagangan kemarin di tengah kekhawatiran atas kelebihan pasokan karena pandemi COVID-19 terus menekan permintaan.

Minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Juni turun USD0,57 menjadi mantap pada USD23,99 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli turun USD1,25 menjadi ditutup pada USD29,72 per barel di London ICE Futures Exchange.

Kelebihan pasokan dan kapasitas penyimpanan mengkhawatirkan pasar meskipun data menunjukkan persediaan minyak mentah mingguan AS naik kurang dari yang diharapkan.

Persediaan minyak mentah komersial AS, tidak termasuk dalam Cadangan Minyak Bumi Strategis, naik 4,6 juta barel selama pekan yang berakhir 1 Mei, Administrasi Informasi Energi AS melaporkan pada hari Rabu. Angka itu lebih kecil dari rata-rata build 7,1 juta barel yang diperkirakan oleh analis yang disurvei oleh S&P Global Platts.

Pergerakan pasar hari Rabu mengikuti kenaikan nyata dalam harga minyak selama sesi sebelumnya. Benchmark minyak AS melonjak lebih dari 20% pada hari Selasa, membukukan kemenangan beruntun lima hari.

"Kami percaya bahwa euforia saat ini di pasar minyak adalah prematur. Bahkan setelah kembalinya aktivitas ekonomi secara bertahap, permintaan dapat tetap di bawah level 2019 untuk tahun-tahun mendatang," kata Analis Energi di Commerzbank Research Eugen Weinberg dilansir dari Xinhua, Kamis (7/5/2020).

(kmj)