JAKARTA – Harga emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange naik di tengah pelemahan dolar AS. Data pengangguran terbaru AS menekan dolar namun memberikan dukungan pada logam mulia.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni naik USD37,3 atau 2,21% menjadi ditutup pada USD1.725,8 per ounce. Sementara indeks Dolar AS turun 0,24 poin, atau 0,24%, ke level 99,85, dikutip dari Xinhua, Jumat (8/5/2020).

Baca Juga: Harga Emas Berjangka Turun Tertekan Data Covid-19

Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan 3,169 juta orang Amerika lainnya mengajukan tunjangan pengangguran pada minggu yang berakhir 2 Mei. Dengan begitu, total klaim tunjangan pengangguran selama tujuh minggu sekitar 33,5 juta.

Para analis mencatat angka ini lebih buruk dari yang diharapkan dan tetap pada rekor tingkat tinggi. Laporan tersebut muncul menjelang laporan pekerjaan bulanan AS yang lebih besar dan laporan tingkat pengangguran, keduanya jatuh tempo pada hari Jumat, yang akan memberikan pembacaan bagaimana pasar tenaga kerja AS selama bulan April di tengah pandemi covid-19.

Adapun harga logam mulia lainnya, Perak untuk pengiriman Juli naik 57,5 sen, atau 3,83%, menjadi ditutup pada USD15,59 per ounce. Platinum untuk pengiriman Juli naik USD16,6 atau 2,17% menjadi ditutup pada USD782,1 per ounce.

(kmj)