JAKARTA – Diaspora Indonesia memberikan bantuan kepada tenaga kerja yang dirumahkan atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama masa pandemi covid-19. Bantuan akan disalurkan melalui Diaspora Care atau Diaspora Peduli.

Bantuan ini cukup transparan karena calon penerima bantuan dipilih langsung oleh diaspora. Dengan demikian, bantuan bisa diterima langsung oleh korban PHK tanpa melalui perantara.

““Calon donatur akan memilih calon penerima donasi dengan melihat profil penerima donasi, sedikitnya 6 juta diaspora Indonesia yang tersebar di seluruh dunia segera berpartisipasi pada program kemanusiaan ini,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dikutip, Selasa (19/5/2020).

Diaspora Indo akan melaunching diaspora care sebuah kegiatan yang mengumpulkan donasi dari para diaspora untuk membantu saudara kita yang terdampak pandemi covid khususnya para tenaga kerja yang di PHK dan dirumahkan.

Ida mengaku bangga dengan aksi yang dilakukan diaspora Indonesia. Meski diaspora juga terpapar pandemi covid namun tetap memberikan bantuan kepada korban PHK.

“Para diaspora membantu melalui program one family to one family dengan dana USD50 dolar per bulan (sekira Rp780 ribu),” jelasnya.

