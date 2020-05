Hari raya lebaran, tiap tahunnya identik dengan kegiatan pulang kampung atau mudik. Selain dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi dengan sanak saudara, mudik juga dimanfaatkan untuk berwisata bersama keluarga besar.

Namun, Lebaran kali ini sangat tidak dianjurkan untuk mudik. Sebab, wabah Covid-19 yang kian meningkat setiap harinya, budaya mudik menjadi berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Sebab, selama perjalanan mudik Anda memiliki posibilitas tinggi tertular corona Covid-19 dan menularkannya ke orang lain di kampung halaman.

Bahkan, Pemerintah pun sampai mengeluarkan himbauan khusus agar semua masyarakat tidak mudik dan memberikan sanksi berupa kurungan penjara paling lama satu tahun dan atau denda maksimal Rp 100 juta.

Nah, buat yang rindu kampung halaman, khususnya para anak rantau tentu akan kebingungan jika harus merayakan lebaran sendiri di kamar kost atau kontrakan. Supaya Lebaran tetap seru ketika tidak mudik lebaran tahun ini, berikut tips yang bisa Anda lakukan:

Buat Suasana Lebaran di Tempat Tinggal

Walaupun lebaran tidak bersama keluarga, tidak afdal rasanya kalau tidak membuat suasana tempat tinggal menjadi suasana lebaran. Anda bisa mengajak teman kost yang juga tidak pulang ke kampung halaman untuk menghias kost bersama.

Cobalah untuk mencari referensi dekorasi lebaran di internet. Untuk hiasannya, lebih baik membelinya secara online di e-commerce karena pandemi virus corona masih merajalela di luar sana. Anda juga bisa memanfaatkan barang-barang bekas di kost yang sudah tidak digunakan untuk menjadi hiasan. Sudah banyak kok tutorial {Do it Yourself} (DIY) di Youtube yang bisa menjadi panduan.

Membeli Baju Baru

Lebaran juga identik dengan baju baru. Walaupun Anda Lebaran tidak silaturahmi ke tempat orang lain dan sudah dewasa sehingga tidak terlalu pedlu tentang baju baru ketika lebaran, tidak ada salahnya untuk menyenangkan diri dengan membeli baju baru untuk dipakai ketika merayakan lebaran bersama teman-teman kostan. Dengan menggunakan baju baru, setidaknya Anda sedikit merasakan sedang merayakan hari raya yang istimewa meskipun tidak di rumah bersama keluarga.

Masak Hidangan Ala Lebaran

Lebaran selalu identik dengan ketupat dan makanan lezat lainnya. Jika Anda tidak bisa pulang ke kampung halaman dan mencicipi ketupat khas buatan orang tua di kampung halaman, maka saatnya Anda untuk membuat hidangan lebaran sendiri.

Coba untuk ajak teman kost yang juga tidak pulang ke kampung halaman untuk membuat menu makanan Lebaran. Beli semua bahan-bahan makanan yang diperlukan melalui {e-commerce} atau via online, lalu Anda bisa melihat tutorial memasaknya di Youtube, jika tidak pernah memasak hidangan tersebut sebelumnya.

Silaturahmi Lewat {Video Call}

Silaturahmi dengan cara {video call} adalah kegiatan yang dianjurkan oleh pemerintah agar tetap melakukan silaturahmi dengan keluarga dan teman terdekat serta tetap melakukan PSBB atau {physical distancing} lebaran tahun ini. Hal ini lebih baik dibandingkan Anda memaksa berkunjung ke rumah orang tua atau sanak family lainnya meski merasa sehat-sehat saja.

Agar makin afdol tidak ada salahnya juga ber-video call sambil makan ketupat dan opor ayam, seolah-olah Anda tengah menikmati makan bersama. Dengan cara ini, Anda juga bisa menghemat pengeluaran, sehingga bujet pulang kampung bisa dialokasikan untuk hal yang lebih bermakna. Milsanya, memberikan uang lebih banyak untuk orang tua, saudara, hingga menabungnya sebagai dana cadangan hingga pandemi ini selesai.

Saling Mengirim Parsel Lebaran

Meski tidak bisa bertemu dengan keluarga secara langsung, berkirim parsel lebaran bisa menjadi alternatif cara lain yang bisa dilakukan. Kirimkan parsel lebaran yang unik dan mengesankan untuk orang tua, kerabat kerja, atau teman dekat saat momen Hari Raya Idul Fitri 2020.

Ada banyak pilihan jenis parsel lebaran yang bisa dikirimkan kepada sanak keluarga, mulai dari barang kebutuhan pokok, kue-kue, biskuit, hingga pakaian yang bisa Anda dapatkan di {e-commerce} kesayangan Anda seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada dan lain-lain yang memiliki berbagai macam metode pembayaran seperti bank transfer, kartu kredit hingga kredit online seperti Kredivo yang bisa membuat cash flow Anda aman selama pandemi seperti sekarang.

Layanan kredit online dari Kredivo dengan bunga kompetitif, hanya 2,95% per bulan, limit hingga Rp30 juta dan tenor yang bervariasi mulai dari 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Dengan Kredivo Anda bisa nikmati kemudahan bertransaksi di lebih dari 350 {e-commerce} di Indonesia.

Selain itu, dengan Kredivo Anda juga bisa memilih metode bayar dalam 30 hari tanpa bunga. Lumayan buat hemat belanja kebutuhan sehari-hari. Jadi, uang yang ada di ATM Anda tidak terkuras sehingga bisa digunakan ketika ada kebutuhan mendadak di tengah pandemi Covid-19 ini. Tertarik untuk mencoba?

(CM)

(yao)