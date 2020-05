JAKARTA - Harga minyak turun pada hari Rabu karena perdagangan yang volatile berlanjut di pasar energi di tengah krisis covid-19.

Minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli turun USD1,54 menjadi USD32,81 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli turun USD1,43 menjadi ditutup pada USD34,74 per barel di London ICE Futures Exchange, dilansir dari Xinhua, Kamis (28/5/2020).

Pergerakan ini mengikuti kenaikan kuat di sesi sebelumnya dengan WTI dan minyak mentah Brent masing-masing naik 3,3% dan 1,8%.

"Pasar kemungkinan dalam waktu dekat akan memusatkan perhatian pada pertemuan 'OPEC +' pada 9 dan 10 Juni," kata Analis energi di Commerzbank Research Eugen Weinberg dalam sebuah catatan.

"Sampai sekarang, posisi dua peserta terkemuka sangat berbeda: Arab Saudi ingin meninggalkan pemotongan yang berlaku pada Mei dan Juni untuk sementara waktu, sementara Rusia idealnya akan mulai secara bertahap meningkatkan produksi lagi dari Juli, seperti yang direncanakan sebelumnya," katanya.

Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutu-sekutunya, sebuah kelompok yang dikenal sebagai OPEC +, setuju untuk memangkas produksi sebesar 9,7 juta barel per hari untuk bulan Mei dan Juni karena pandemi COVID-19 yang memengaruhi permintaan.

