JAKARTA – Wall Street ditutup menguat pada akhir perdagangan kemarin. Bursa saham AS naik tipis karena investor mempertimbangkan kemungkinan kegiatan ekonomi normal kembali.

Baca Juga: Diberi Label Cek Fakta oleh Twitter, Presiden Trump Kesal

Dow Jones Industrial Average naik 91,91 poin atau 0,36% menjadi 25.475,02. S&P 500 meningkat 11,42 poin atau 0,38% menjadi 3.055,73. Indeks Komposit Nasdaq naik 62,18 poin, atau 0,66%, menjadi 9.552,05, demikian dilansir dari Xinhua, Selasa (2/6/2020).

50 negara bagian AS telah melonggarkan kebijakan lockdown meskipun ada kekhawatiran akan percepatan kembali dalam kasus virus. Keuntungan pasar saham terbatas karena adanya protes kekerasan yang bergema di seluruh negeri setelah kematian Afrika-Amerika George Floyd telah memicu kekhawatiran tentang berkurangnya pemulihan ekonomi.

Baca Juga: Trump Serang Capres AS Joe Biden dengan Meme Coffin Dance

Institute for Supply Management mencatat, PMI manufaktur AS (Purchasing Managers 'Index) naik 1,6 poin menjadi 43,1% pada Mei, sebelumnya mencapai 41,5% pada April 2020. Ekonom yang disurvei oleh MarketWatch telah memperkirakan indeks PMI manufaktur AS sebesar 44%.

(kmj)