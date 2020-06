JAKARTA – Wall Street ditutup anjlok pada perdagangan kemarin. Rata-rata saham utama di bursa saham AS membukukan hari terburuk sejak pertengahan Maret. Bursa saham AS rontok karena investor cemas dengan peningkatan kasus covid-19 di beberapa negara bagian AS.

Indeks Dow anjlok lebih dari 1.800 poin di tengah aksi jual, dilansir dari Xinhua, Jumat (12/6/2020).

Baca Juga: Saham Penerbangan Cuan, Wall Street Menguat 1%

Indeks Do2 merosot 1.861,82 poin atau 6,9% menjadi 25.128,17. S&P 500 merosot 188,04 poin, atau 5,89%, menjadi 3.002,1. Nasdaq turun 527,62 poin, atau 5,27%, menjadi 9.492,73. Rata-rata utama membukukan hari terburuk mereka sejak pertengahan Maret.

Semua 11 sektor S&P 500 utama anjlok, dengan energi dan keuangan masing-masing turun 9,45% dan 8,18%, memimpin penurunan.

Baca juga: Klaim Tunjangan Pengangguran AS Bikin Wall Street Kaget

Pergerakan saham ini terjadi ketika kasus covid-19 meningkat di beberapa negara bagian AS setelah lockdown dicabut.

Lebih dari 2 juta dikonfirmasi COVID-19 kasus telah dilaporkan di Amerika Serikat, dengan lebih dari 113.000 kematian pada Kamis sore, menurut Pusat Sains dan Teknik Sistem di Universitas Johns Hopkins.

(kmj)