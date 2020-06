NEW YORK - Harga emas melonjak pada perdagangan Selasa, atau level tertinggi sejak Oktober 2012. Kenaikan harga emas didorong kelemahan dolar Amerika Serikat (AS).

Harga emas di spot gold naik 0,7% menjadi USD1.765,99 per ounce. Emas berjangka AS ditutup naik 0,9% pada USD1.782 per ounce.

"Stimulus yang datang dari mana-mana tidak hanya inflasi tetapi juga melukiskan gambaran yang lebih lemah untuk ekonomi dan membuat emas terlihat menarik," kata Analis ED&F Man Capital Markets Edward Meir, dilansir dari Reuters, Rabu (24/6/2020).

Harga emas tercatat telah naik hampir 16% tahun ini, didukung oleh langkah-langkah stimulus karena logam mulia yang tidak menghasilkan dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang.

Dolar turun 0,5% pada 96,60 terhadap sekeranjang mata uang, membuat emas lebih murah untuk pemegang mata uang non-AS.

Sementara itu, Palladium sedikit berubah pada USD1.938.46 per ounce. Platinum naik 0,8% pada USD828,73 per ounce dan perak naik 0,6% menjadi USD17,93 per ounce.

