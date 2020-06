NEW YORK - Harga minyak anjlok lebih dari 5% atau lebih dari USD2 per barel pada perdagangan Rabu, setelah penyimpanan minyak mentah AS mencetak rekor. Penurunan harga juga dipicu oleh kembali meningkatnya kasus corona di negara-negara seperti Jerman dan melonjak di daerah padat penduduk di Amerika Serikat.

Amerika Serikat mengalami peningkatan infeksi terbesar kedua sejak pandemi dimulai. Infeksi yang meningkat di AS, China, Amerika Latin dan India telah membuat para investor menekan harga minyak.

"Pasar memberi sinyal bahwa jika tidak mendapatkan kepastian yang terus-menerus maka akan terjadi gangguan permintaan. Jadii harga minyak yang lebih tinggi benar-benar tidak masuk akal," kata Wakil Penelitian Tradition Energy Gene McGillian, dilansir dari Reuters, Kamis (25/6/2020.

Minyak mentah Brent ditutup pada USD40,31 per barel atau turun USD2,32, atau 5,4%. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS menetap di USD38,01 per barel, kehilangan USD2,36 atau turu 5,8%.

Harga minyak tertekan persediaan minyak mentah AS yang membengkak pekan lalu sebesar 1,4 juta barel. Jumlah tersebut melebihi ekspektasi kenaikan 299.000 barel. Hal Itu menandai rekor ketiga berturut-turut untuk minyak mentah dalam penyimpanan AS.

