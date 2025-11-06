Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BSU November 2025 Cair Lagi? Cek Faktanya di Sini

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |06:01 WIB
BSU November 2025 Cair Lagi? Cek Faktanya di Sini
BSU November 2025 Cair Lagi? Cek Faktanya di Sini
JAKARTA - Kabar pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja di November 2025. Pemerintah diketahui telah mencairkan BSU Rp600.000 kepada pekerja pada periode Juni-Juli 2025. 

BSU periode Juni-Juli 2025 disalurkan melalui rekening Bank Himbara dan pengambilan di kantor pos.

Kini pencairan BSU 2025 di November menjadi tanda tanya, apakah kembali dicairkan atau tidak. Sebab, pemerintah pernah mengkaji akan memperpanjang penyaluran BSU pada kuartal III dan kuartal IV-2025.

Namun, kini sudah ada kabar terbaru dari pemerintah mengenai pencairan BSU 2025 tahap 2. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan, tidak ada lagi pencairan BSU 2025 tahap 2 sebagaimana yang dikabarkan di media sosial.

“Sampai sekarang itu belum ada arahan atau kebijakan khusus terkait dengan BSU tahap II,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (13/10/2025).

 

