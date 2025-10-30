Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BSU 2025 Berakhir, Tak Ada Pencairan di Oktober

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 30 Oktober 2025 |05:16 WIB
BSU 2025 Berakhir, Tak Ada Pencairan di Oktober
Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 dipastikan tidak diperpanjang. (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)
A
A
A

JAKARTA – Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 dipastikan tidak diperpanjang. Artinya, tidak akan ada lagi pencairan BSU 2025 tahap II pada Oktober 2025.

Hal ini ditegaskan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, menanggapi isu yang beredar terkait pencairan BSU tahap II pada Oktober 2025.

“Sampai sekarang belum ada arahan atau kebijakan khusus terkait BSU tahap II,” kata Menaker Yassierli.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa pemerintah akan kembali mencairkan BSU pada Oktober 2025. Menaker menegaskan bahwa BSU dari pemerintah hanya disalurkan pada Juni dan Juli tahun ini, sehingga dapat dipastikan kabar mengenai pencairan BSU pada bulan ini adalah tidak benar.

“Jadi saya juga melihat ada unggahan di media sosial, ‘cek BSU bulan Oktober’, itu sampai sekarang belum ada. Jadi bisa diasumsikan memang tidak ada,” ujar Yassierli.

1 2
Telusuri berita finance lainnya
