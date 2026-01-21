Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cek Fakta, Apakah BSU Ketenagakerjaan Cair Lagi Januari-Februari 2026?

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |20:02 WIB
Cek Fakta, Apakah BSU Ketenagakerjaan Cair Lagi Januari-Februari 2026?
Cek fakta, apakah BSU Ketenagakerjaan cair lagi pada Januari–Februari 2026? (Foto: Okezone.com/Aldhi Chandra)
JAKARTA – Cek fakta, apakah BSU Ketenagakerjaan cair lagi pada Januari–Februari 2026?

Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Faried Abdurrahman Nur Yuliono, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat kebijakan maupun informasi resmi terkait penyaluran BSU pada tahun 2026.

“Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini belum ada informasi apa pun terkait BSU tahun 2026. Jika ke depan terdapat kebijakan baru, Kemnaker akan menyampaikannya secara terbuka melalui kanal resmi,” tegas Faried, Rabu (21/1/2026).

Dengan demikian, pertanyaan mengenai apakah BSU Ketenagakerjaan cair lagi pada Januari–Februari 2026 dapat dijawab dengan tidak ada.

Oleh karena itu, Faried mengajak masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, serta melaporkan apabila menemukan indikasi penipuan yang mengatasnamakan program BSU agar tidak menimbulkan kerugian di masyarakat.

 

