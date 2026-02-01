Jaga Likuiditas BEI, Danantara Siap Belanja Saham Tiap Hari

JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) melalui lini Investment Management-nya menegaskan peran aktifnya sebagai pemain besar di pasar modal Indonesia.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir mengungkapkan bahwa pihaknya telah rutin melakukan injeksi modal ke bursa saham sejak akhir Desember 2025 dan akan terus melanjutkannya secara masif pada pekan depan.

Langkah ini diambil untuk memberikan sinyal positif kepada pasar bahwa pemerintah melalui Danantara hadir sebagai active participant guna menjaga stabilitas dan nilai investasi di tanah air.

"Bisa saya lapor juga, Bu Kiki (OJK), kita sudah dari akhir Desember sudah mulai berinvestasi, sudah nambah setiap hari kita investasi, termasuk di 3 hari terakhir di minggu ini kita setiap hari berinvestasi melalui manajer investasi-manajer investasi yang sudah kami tunjuk," ujar Pandu dalam acara 8 Rencana Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal di Main Hall BEI, Minggu (1/2/2026).

Dalam enam bulan ke depan, Danantara memilih strategi investasi tidak langsung dengan menunjuk sejumlah Manajer Investasi (MI).

Pandu menjelaskan bahwa cara ini diambil untuk menarik minat pemain pasar lainnya (crowd in) agar ikut aktif bertransaksi, sekaligus menjaga profesionalisme pengelolaan dana.