HOME FINANCE SMART MONEY

BSU November 2025 Cair atau Tidak? Ini Faktanya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |10:12 WIB
BSU November 2025 Cair atau Tidak? Ini Faktanya
BSU November 2025 Cair atau Tidak? Ini Faktanya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - BSU November 2025 cair atau tidak? Ini faktanya. Informasi seputar pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp600.000 untuk pekerja di November 2025 menjadi perhatian publik.

Pemerintah telah mencairkan BSU Rp600.000 kepada pekerja pada periode Juni-Juli 2025. Pencairan dilakukan melalui rekening Bank Himbara dan pengambilan di kantor pos. Kini pencairan BSU 2025 di November menjadi tanda tanya, apakah kembali dicairkan atau tidak. Sebab, pemerintah pernah mengkaji akan memperpanjang penyaluran BSU pada kuartal III dan kuartal IV-2025.

Lalu apakah BSU November 2025 cair atau tidak? Berikut ini faktanya seperti yang disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli.

Menaker Yassierli mengeaskan, penyaluran BSU 2025 hanya disalurkan pada periode Juni-Juli. Tidak ada lagi pencairan BSU 2025 tahap 2 di Oktober maupun November 2025. Hal ini ditegaskan Yassierli menanggapi isu yang beredar soal pencairan BSU tahap 2.

“Sampai sekarang itu belum ada arahan atau kebijakan khusus terkait dengan BSU tahap II,” kata Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Sebelumnya, muncul kabar di lini media sosial bahwa pemerintah akan mencairkan BSU pada bulan Oktober 2025. Menaker kembali menegaskan BSU dari pemerintah hanya ada di bulan Juni dan Juli tahun ini saja, sehingga dapat dipastikan bahwa kabar BSU kembali didistribusikan pada bulan ini adalah salah.

“Jadi saya lihat juga ada di posting media, cek BSU bulan Oktober, itu sampai sekarang belum ada. Jadi mungkin bisa diasumsikan itu tidak ada,” kata Yassierli.

“Jadi BSU yang ada itu hanya sekali kemarin, bulan Juni dan bulan Juli. Belum ada sampai sekarang arahan dari Pak Presiden terkait dengan BSU,” ujar dia.

Dengan demikian, faktanya tidak ada lagi pencairan BSU Rp600.000 di November 2025.

 

