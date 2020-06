JAKARTA - Harga minyak dunia merosot pada perdagangan kemarin. Harga minyak turun karena ketidakpastian yang muncul dari pandemi covid-19 memicu kembali kekhawatiran akan melemahnya permintaan minyak mentah.

Minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus kehilangan 23 sen menjadi USD38,49 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus turun 3 sen menjadi ditutup pada USD41,02 per barel di London ICE Futures Exchange, dilansir dari Xinhua, Sabtu (27/6/2020).

Kasus corona virus terus meningkat di Amerika Serikat. Lebih dari 2,4 juta kasus dikonfirmasi covid-19 di Amerika Serikat, dengan hampir 125.000 kematian.

Sementara itu, data dari perusahaan jasa ladang minyak Baker Hughes pada hari Jumat menunjukkan bahwa jumlah pengeboran rig AS yang aktif turun satu banding 188 minggu ini. Untuk minggu ini, WTI melihat penurunan 3,4%, sementara Brent kehilangan 2,8%.

(kmj)