NEW YORK - Bursa Saham Amerika Serikat (AS), Wall Street berakhir lebih tinggi pada perdagangan Rabu. Dalam sesi perdagangan, investor mencerna hasil triwulanan perusahaan yang beragam dan negosiasi stimulus tambahan di AS.

Indeks saham utama hampir sepanjang perdagangan mengalami penguatan. Namun untuk Nasdaq dibatasi oleh penurunan saham Amazon (AMZN.O) sebesar 1,2%.

Dow Jones Industrial Average naik 165,44 poin atau 0,62% menjadi 27.005,84. S&P 500 naik 18,72 poin atau 0,57% menjadi 3.276,02. Nasdaq Composite menambahkan 25,76 poin atau 0,24% menjadi 10.706,13.

"Meskipun rata-rata naik, investor tampaknya lebih berhati-hati. Di mana sebelumnya mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan di pasar obligasi sehingga mencari ke ekuitas," ujar Kepala Ekonom Pasar Spartan Capital Securities Peter Cardillo, dilansir dari Reuters, Kamis (23/7/2020).

Menurut data Refinitiv, musim pendapatan kuartal kedua berjalan lancar. Di mana 75 perusahaan pada indeks S&P 500 membukukan keuntungan atau 77,3% di luar prediksi. Analis sekarang melihat agregat pendapatan S&P 500 kuartal kedua turun 41,2% (yoy).

Pfizer Inc (PFE.N) naik 5,1% setelah pembuat obat dan perusahaan biotek Jerman BioNTech SE (22UAy.F) mengumumkan bahwa pemerintah AS akan membayar USD1,95 miliar untuk vaksin Covid-19. Operator rumah sakit, HCA Healthcare Inc (HCA.N) mencatat pendapatan kuartalan yang lebih baik sehingga sahamnya melonjak 12,0%.

Saham Snap Inc (SNAP.N) merosot 6,2%, setelah membukukan rugi bersih USD326 juta. Saham United Airlines Holdings Inc (UAL.O) turun 4,2% karena perusahaan melaporkan rugi bersih yang disesuaikan sebesar USF2,6 miliar pada kuartal II-2020. Saham Microsoft Corp (MSFT.O) turun lebih dari 2%. Saham Tesla Inc (TSLA.O) naik lebih dari 2% dalam perdagangan setelah pembuat mobil listrik melaporkan hasil kuartalan. Sebagai informasi, jumlah kasus baru virus corona di AS menunjukkan lebih dari 1.000 kematian pada Selasa 21 Juli 2020. Total korban jiwa pun hampir 142.000. Para ahli memperingatkan bahwa jumlah kasus barus Covid akan meningkat lebih lanjut karena lonjakan infeksi baru. (feb)

