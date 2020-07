JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bergerak menuat pada perdagangan pagi ini. Rupiah pagi ini kembali ke level Rp14.500-an per USD.

Mengutip Bloomberg Dollar Index, Selasa (28/7/2020) pukul 09.42 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 30 poin atau 0,21% di level Rp14.505 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.455 hingga Rp14.517 per USD.

 Baca juga: Rupiah Perkasa terhadap Dolar AS, Pagi Ini Rp14.545/USD

Sementara itu, Yahoo Finance mencatat Rupiah menguat Rp84 atau 0,58% ke Rp14.520 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.520 hingga Rp14.604 per USD.

Seperti diketahui, Mata uang Amerika Serikat (AS) dolar melemah ke level terendah terhadap euro pada perdagangan Senin (27/7/2020) waktu setempat. Hal ini di tengah kekhawatiran tentang meningkatnya jumlah kasus virus Corona di AS dan menjelang pertemuan bank sentral AS, Federal Reserve.

 Baca juga: Dolar Tersandung, Rupiah Menguat ke Level Rp14.741/USD

Indeks dolar turun 0,72% menjadi 93,68. Sebelumnya sempat turun ke 93,47, terendah sejak Juni 2018.

Sementara itu, euro naik 0,9% terhadap dolar AS pada USD1,1726. Setelah sebelumnya mencapai USD1,1781, level tertinggi sejak September 2018.

(rzy)