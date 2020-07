JAKARTA - Keputusan sejumlah perusahaan untuk menerapkan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) juga diterapkan oleh perusahaan raksasa internet Google. Perusahaan tersebut mengatakan bahwa sejumlah karyawannya bisa melakukan pekerjaan masing-masing di rumah hingga bulan Juli 2021.

"Untuk memberi karyawan kemampuan untuk merencanakan ke depan, kami akan memperluas pekerjaan sukarela global kami dari opsi rumah hingga 30 Juni 2021 untuk peran yang tidak perlu ada di kantor," tulis CEO Google Sundar Pichai melansir CNN Business, Jakarta, Kamis (30/7/2020).

Tidak hanya Google, keputusan tersebut juga akan diterapkan oleh perusahaan lainnya di Silicon Valley. Google membuat sistem WFH tersebut menjadi patokan bagi perusahaan teknologi lainnya di silicon Valley.

Salah satu pakar mengatakan bahwa sejumlah perusahaan berpotensi akan menerapakan sistem pekerjaan jarak jauh secara permanen. Tentunya, hal tersebut tidak berdampak baik karena akan melumpuhkan sejumlah sektor real estat komersial di New York City dan sebagiannya di California.

Sejumlah langkah dan kebijakan untuk melakukan aktivitas dari rumah dan melakukan lockdown diterapkan oleh pemerintah guna memutus tali rantai penyebaran Virus Covid-19.

"Karyawan Google tidak akan pergi ke tempat hotdog di sudut jalan, berbelanja atau naik transportasi umum. Hal ini benar-benar buruk untuk lingkungan dan daerah di mana Googler akan bepergian," papar Mauro Guillén yang merupakan Profesor manajemen di The Wharton School of University of Pennsylvania.

