JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG bergerak di dua arah pada pembukaan perdagangan Jumat pekan ini. Di awal perdagangan indeks sempat menguat tetapi kemudian mengalami tekanan.

Pada awal perdagangan Jumat (7/8/2020), IHSG naik tipis ke posisi 5.187,90. Namun tak lama kemudian melemah ke 5.175. Sementara indeks saham LQ45 melemah 0,30% ke posisi 809,67.

Di awal perdagangan ini, IHSG berada di posisi tertinggi pada level 5.187,37. Sedangkan terendah 5.173,32. Sebanyak 172 saham menguat sehingga mendorong IHSG ke zona hijau. Sedangkan 91 saham melemah dan 131 saham diam di tempat.

Total frekuensi perdagangan saham 67.666 kali dengan volume perdagangan 2 juta saham. Nilai transaksi harian saham Rp1,8 miliar. Tercatat, investor asing jual saham di pasar reguler mencapai Rp90 miliar di pasar reguler. Sedangkan nilai tukar rupiah berada di 14.550 per dolar AS.

Dari 10 sektor saham pembentuk IHSG, sektor yang menguat dan sektor yang melemah sama besar. Sektor yang menguat antara lain perkebunan, pertambangan, aneka industri, konstruksi dan perdagangan. Sedangkan lainnya melemah.

Saham-saham yang menguat antara lain, PT Sunindo Adipersada Tbk (TOYS) naik 25% ke Rp545 per lembar saham. Kemudian PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk (YULE) naik 16,28% ke Rp200 per lembar saham dan PT Phapros Tbk (PEHA) naik 14,61% ke Rp2.040 per lembar saham.

Sedangkan saham-saham yang melemah antara lain PT Royalindo Investa Wijaya Tbk (INDO) anjlok 6,92% ke Rp121 per lembar saham, PT Sentral Mitra Informatika Tbk (LUCK) yang turun 6,90% ke Rp216 per lembar saham, dan PT Sitara Propertindo Tbk (TARA) melemah 6,78% ke Rp55 per lembar saham.

(kmj)