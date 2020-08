NEW YORK - Wall Street hampir tidak banyak bergerak pada perdagangan Jumat (14/8/2020) waktu setempat. Walaupun, pada pergerakannya S&P 500 hampir menyentuh rekor namun kembali melemah lagi.

Melansir USAToday, Jakarta, Sabtu (15/8/2020), S&P 500 turun tipis 0,58 poin atau 0,1%, menjadi 3.372,85. setelah bergeser di antara keuntungan dan kerugian kecil sepanjang hari. Itu adalah langkah berliku terbaru untuk pasar, yang telah mengambil jeda setelah menghapus hampir semua kerugian tajam yang disebabkan oleh pandemi virus corona.

Dua hari sebelumnya, S&P 500 membuat rekor singkat di atas rekor penutupan tertingginya pada bulan Februari. Namun memudar di sore hari.

Sementara itu, Dow Jones Industrial Average (DJIA) naik tipis 34,30 poin atau 0,1% menjadi 27.931,02. Sedangkan Nasdaq turun 23,20, atau 0,2%, menjadi 11.019,30.

Perdagangan hari itu sangat sepi, dengan hanya beberapa saham di S&P 500 yang bahkan turun 2%. Di antara kenaikan terbesar dalam indeks adalah Material Terapan, yang naik 3,9%. Perusahaan teknologi tersebut melaporkan hasil yang lebih kuat untuk musim panas dari perkiraan analis dan juga memberikan perkiraan yang lebih baik dari perkiraan untuk kuartal saat ini.

Di luar S&P 500, saham perusahaan biofarmasi Jerman CureVac naik lebih dari tiga kali lipat pada hari pertama perdagangan mereka. Setelah menjual saham seharga USD16 dalam penawaran umum perdana, saham tersebut melonjak menjadi USD55,90. Perusahaan, yang pendukungnya termasuk Bill & Melinda Gates Foundation dan pemerintah Jerman, sedang mengembangkan vaksin melawan Covid-19 dan obat lain menggunakan messenger RNA.

Adapun sentimen yang mempengaruhinya, yaitu laporan belanja konsumen AS. Belanja konsumen adalah lokomotif utama bagi ekonomi AS, dan sebuah laporan pada hari Jumat menunjukkan beberapa perbaikan lagi untuk pengecer AS, meskipun kurang dari yang diharapkan ekonom.

Penjualan di toko kelontong, pompa bensin dan pengecer lainnya naik 1,2% pada bulan lalu daripada Juni. Ini adalah kenaikan bulan ketiga berturut-turut, setelah penurunan bersejarah di musim semi, tetapi itu menandai perlambatan tajam dari pertumbuhan 8,4% di bulan Juni dan juga kurang dari pertumbuhan 2% yang diharapkan ekonom.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi sekarang "lebih dalam fase pemulihan yang lembut," kata Mike Zigmont, direktur perdagangan dan penelitian di Harvest Volatility Management.

“Itu positif, tapi tidak balistik seperti sebelumnya,” katanya.

Para ekonom mengatakan belanja konsumen bisa berada di bawah tekanan lebih besar setelah berakhirnya program pemerintah AS untuk membantu perekonomian, termasuk USD600 dalam tunjangan pengangguran tambahan setiap minggu. Investor mengatakan bahwa sangat penting bagi Washington untuk memberikan jalur kehidupan lain bagi perekonomian, dan pasar tampaknya berasumsi bahwa kesepakatan akan terjadi.

Pergerakan hari Jumat untuk S&P 500 meninggalkannya dengan kenaikan 0,6% untuk minggu ini. Ini kenaikan keenam dalam tujuh minggu terakhir untuk indeks, tapi juga yang paling lambat dalam tiga minggu terakhir.