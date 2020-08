JAKARTA - Harga minyak merosot pada perdagangan kemarin. Harga minyak turun karena sentimen pasar tertekan oleh data ekonomi AS yang lebih lemah dari perkiraan dan kekhawatiran permintaan lesu.

West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September turun 35 sen menjadi USD42,58 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober turun 47 sen menjadi ditutup pada USD44,90 per barel di London ICE Futures Exchange, dilansir dari Xinhua, Jumat (21/8/2020).

Jumlah orang Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran naik secara tak terduga kembali di atas 1 juta minggu lalu. Departemen Tenaga Kerja melaporkan, klaim pengangguran awal AS, cara kasar untuk mengukur PHK, meningkat 135.000 menjadi 1,106 juta dalam pekan yang berakhir 15 Agustus. Ekonom yang disurvei oleh MarketWatch memperkirakan 910.000 klaim baru selama seminggu.

Angka pengangguran AS yang baru dirilis menambah kekhawatiran atas pemulihan ekonomi, membebani pasar.

"Harga minyak hari ini berada di bawah tekanan di tengah meningkatnya penghindaran risiko dan penguatan dolar AS, membuat mereka terjebak dalam koridor perdagangan yang sempit dalam beberapa pekan terakhir," kata Analis Energi di Commerzbank Research Eugen Weinberg, mengatakan dalam sebuah catatan. (kmj)

