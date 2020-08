NEW YORK - Harga minyak dunia tak banyak bergerak pada perdagangan Selasa (18/8/2020) waktu setempat. Hal ini dikarenakan kekhawatiran ketakutan akan wabah virus Corona tapi diimbangi dengan kepatuhan para produsen OPEC+ untuk mengurangi pasokan minyak.

Melansir CNBC, Jakarta, Rabu (19/8/2020), minyak mentah Brent naik 4 sen menjadi USD45,41 per barel. Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS tidak berubah pada USD42,89 per barel.

Pandemi virus korona, yang telah berkecamuk selama berbulan-bulan, tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Di Amerika saja, hampir 11,5 juta telah tertular penyakit tersebut,. Bahkan, Direktur regional Organisasi Kesehatan Dunia Carissa Etienne menyatakan lebih dari 400.000 orang telah meninggal akibat pandemi tersebut.

"Masih ada kekhawatiran tentang Covid dan masih ada kekhawatiran tentang kurangnya kesepakatan di Kongres untuk stimulus," kata Phil Flynn, analis senior di Price Futures Group di Chicago.

Kongres AS sejauh ini gagal menyetujui paket bantuan fiskal lain untuk membendung kejatuhan ekonomi dari pandemi. Sementara itu, beberapa negara Eropa telah memperbarui karantina perjalanan, yang berdampak pada permintaan bahan bakar jet dan motor.

Mendukung harga pada hari Selasa, panel teknis menemukan bahwa kepatuhan dengan pengurangan produksi minyak OPEC + pada bulan Juli antara 95% dan 97%, menurut draf laporan yang dilihat pada hari Senin oleh Reuters.

Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya, sebuah kelompok yang dikenal sebagai OPEC +, mengurangi pemotongan mereka pada Agustus menjadi 7,7 juta barel per hari (bph) dari 9,7 juta barel per hari sebelumnya.

