JAKARTA - Harga minyak dunia kembali turun pada perdagangan kemarin. Harga minyak turun karena sejumlah data yang baru dirilis memicu kekhawatiran tentang prospek permintaan minyak mentah.

West Texas Intermediate untuk pengiriman Oktober kehilangan 48 sen menjadi USD42,34 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober turun 55 sen menjadi ditutup pada USD44,35 per barel di London ICE Futures Exchange, dilansir dari Xinhua, Sabtu (22/8/2020).

Indeks Manajer Pembelian Komposit Zona Euro, ukuran utama kesehatan ekonomi, turun menjadi 51,6 pada Agustus dari pembacaan Juli 54,9, penyedia informasi global yang berbasis di London IHS Markit melaporkan pada hari Jumat.

Harga minyak mentah juga di bawah tekanan karena perusahaan jasa ladang minyak yang berbasis di Houston, Baker Hughes melaporkan kenaikan jumlah rig minyak AS. Baker Hughes melaporkan jumlah rig aktif AS yang mengebor minyak meningkat 11 menjadi 183 minggu ini. (kmj)

