JAKARTA - Harga sejumlah komoditas pangan pada perdagangan di akhir pekan mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan harga pangan di akhir pekan ini terjadi pada beberapa harga beras.

Dari seluruh jenis beras, Beras IR.I (IR64) naik Rp21 menjadi Rp11.684 per kilogram. Kemudian untuk harga beras Setra I atau premium turun Rp14 menjadi Rp12.363 per kg

Kemudian pada harga cabai, seperti cabai merah keriting turun Rp211 menjadi Rp24.235 per kg, cabai merah besar naik Rp488 menjadi Rp29.875 per kg, cabai rawit merah mengalami penurunan Rp501 menjadi Rp26.264 per kg dan cabai rawit hijau naik Rp311 menjadi Rp24.970 per kg.

Harga daging sapi has turun Rp320 menjadi Rp122.586 per kg, harga daging sapi murni naik Rp268 jadi Rp118.529 per kg dan daging kambing naik Rp738 menjadi Rp115.480 per kg.

Berdasarkan sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP), berikut pergerakan harga-harga pangan, Jakarta, Sabtu (5/9/2020):

- Beras IR.II (Ramos) harga turun Rp17 menjadi Rp10.705 per kg

- Beras IR. III (IR 64) harga turun Rp56 menjadi Rp9.643 per kg

- Beras Muncul I harga naik Rp38 menjadi Rp12.438 per kg

- Beras IR.42/Pera harga turun Rp6 menjadi Rp12.411 per kg

- Minyak Goreng (Kuning/ Curah) harga naik Rp30 menjadi Rp12.764 per kg

- Bawang Putih harga turun Rp501 menjadi Rp26.264 per kg - Bawang Merah harga turun Rp119 menjadi Rp32.029 per kg - Ayam Broiler/Ras harga turun Rp166 menjadi Rp35.424 per ekor - Telur Ayam/Ras harga turun Rp186 menjadi Rp24.250 per kg - Gula Pasir turun Rp59 menjadi Rp14.014 per kg.