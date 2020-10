JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani dinilai tepat meraih penghargaan sebagai Finance Minister of the Year for East Asia Pacific pada 2020 oleh Majalah Global Markets.

Ini merupakan penghargaan kedua yang diterima oleh Menkeu dari majalah yang sama, setelah terakhir di 2018 memperoleh penghargaan serupa.

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mengatakan bahwa Sri Mulyani memiliki kecerdasan dan keterampilan yang tepat dan seusai mendapatkan penghargaan.

"Saya menjadi saksi bagaimana kepiawaian dan kecerdasan Menkeu dalam merumuskan suatu kebijakan fiskal di tengah Pandemi Covid-19. Lahirnya Perpu No.1/2020 tentang Penyelamatan sistem keuangan negara dan industri keuangan, sebagai bukti kecepatan Menkeu dalam membangun asumsi dan prediksi serta dampak ekonomi akibat Covid-19," ujarnya, di Jakarta, Selasa (13/10/2020).

Dia melanjutkan, selama 8 bulan masa pandemi selalu mengingatkan Menkeu agar memiliki basis data yang terintegrasi agar pijakan pengambilan keputusan lebih sustainble dan adaptif terhadap.

"Ini tantangan dinamika ekonomi masyarakat," katanya.

Dia menambahkan, Covid-19 menuntut tiga hal secara bersamaan bagi suatu negara yaitu menyelamatkan nyawa rakyat. Ini akan menyelematkan ekonomi warga dan melindungi kehidupan sosial warga.

"Ini sungguh maha berat bagi seorang Menteri Keuangan yang tidak memiliki kemampuan leadership," tandasnya.

