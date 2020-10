JAKARTA - Menteri Perdagangan Agus Suparmanto meluncurkan dashboard ekonomi Japan-Indonesia Partnership Lounge (Jaipong) untuk mengatasi persoalan di sektor perdagangan ke depannya. Di mana saat ini, sektor perdagangan menghadapi tantangan karena pandemi Covid-19.

"Dengan mempercepat adopsi teknologi dan layanan digital, Kementerian Perdagangan terus mendukung terciptanya kegiatan perdagangan berbasis digital," ujar Agus dalam acara peluncuran dashboard ekonomi Japan-Indonesia Partnership Lounge secara virtual, Rabu (14/10/2020).

Dengan adanya langkah-langkah kreatif dipadukan dengan teknologi digital, pihaknya optimis dapat berkontribusi terhadap peningkatan ekspor ke depannya.

Untuk meningkatkan upaya itu, Agus menyampaikan bahwa Kementerian Perdagangan akan menyelenggarakan Trade Expo Indonesia 2020 secara virtual pada tanggal 10-16 November 2020.

"Acara ini diikuti sekitar 300 pelaku usaha Indonesia dari lima kategori utama yaitu premium product and services, manufacturing products, furniture products, food and beverages products serta fashion accesories and multi product," ucapnya.

"Untuk itu kami mengundang bapak dan ibu untuk berpartisipasi sebagai peserta maupun sebagai buyer trade expo Indonesia virtual exhibition tahun ini," sambungnya.

