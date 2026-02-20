Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Indonesia-AS Sepakati Bebas Tarif Transaksi Elektronik, Data Pribadi Warga Dilindungi

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |10:10 WIB
Indonesia-AS Sepakati Bebas Tarif Transaksi Elektronik, Data Pribadi Warga Dilindungi
Indonesia-AS Sepakati Bebas Tarif Transaksi Elektronik, Data Pribadi Warga Dilindungi (Foto: Youtube Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) resmi menyepakati penghapusan bea masuk untuk transaksi elektronik antar kedua negara. Kebijakan strategis ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi digital dan memperluas akses pasar di tengah dinamika perdagangan global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kesepakatan ini tidak bersifat eksklusif bagi Amerika Serikat saja, melainkan akan diperluas jangkauannya hingga ke negara-negara di kawasan Eropa. Langkah ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam pembahasan moratorium di forum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

“Kedua belah pihak sepakat untuk tidak mengenakan bea masuk pada transaksi elektronik, dan kebijakan ini juga akan diberikan kepada negara-negara Eropa, bukan hanya Amerika Serikat,” tegas Airlangga dalam konferensi pers daring, Jumat (20/2/2026).

Tata Kelola Data

Selain aspek tarif, poin krusial dalam kesepakatan ini adalah mengenai tata kelola data. Indonesia tetap mengedepankan regulasi nasional terkait transfer data lintas batas yang terbatas. Amerika Serikat pun telah menyatakan komitmennya untuk menghormati standar perlindungan data yang berlaku di Indonesia guna menjamin keamanan konsumen di kedua negara.

“Amerika akan memberikan perlindungan data konsumen setara dengan perlindungan yang berlaku di Indonesia,” tegas Airlangga.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/320/3192109/menko_airlangga-twg3_large.jpg
Trump Minta Harta Karun Mineral Kritis RI, Menko Airlangga: Danantara-AS Mulai Diskusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/320/3157428/mendag-yTDA_large.png
Waspada! Toko Online Dibanjiri HP Palsu, Beredar sejak 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/320/3157423/mendag-9oWp_large.jpg
5.100 HP Palsu Senilai Rp17,6 Miliar Disita, Ini Daftar Mereknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/320/3131568/mendag-TcxX_large.png
RI Sita Produk Elektronik hingga Mainan Ilegal Senilai Rp15 Miliar, Mayoritas dari China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/320/3113469/pinjol-JtMU_large.jpg
Kepala BPKN Curhat Pegawai Honorer Kerja 20 Tahun Harus Utang ke Pinjol demi Bertahan Hidup Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/16/320/3104991/digitalisasi-0NXj_large.jpg
RI Siap Terapkan Sistem Ekspor-Perdagangan Digital
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement