JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat beras premium di penggilingan turun 0,59% selama Oktober 2020. Serta, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani turun 1,56%.

Dari 1.918 transaksi penjualan gabah di 28 provinsi selama Oktober 2020, tercatat transaksi gabah kering panen (GKP) 68,87% , gabah kering giling (GKG) 19,14%, dan gabah luar kualitas 11,99%.

"Selama Oktober 2020, rata-rata harga GKP di tingkat petani Rp4.815 per kilogram (kg) atau turun 1,56% dan di tingkat penggilingan Rp4.928 per kg atau turun 1,34% dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada bulan sebelumnya," kata Kepala BPS Suhariyanto dalam video virtual, Senin (2/11/2020).

Sementara itu, rata-rata harga GKG di tingkat petani Rp5.406 per kg atau naik 0,29% dan di tingkat penggilingan Rp5.527 per kg atau naik 0,13%.

Harga gabah luar kualitas di tingkat petani Rp4.602 per kg atau naik 0,22% dan di tingkat penggilingan Rp4.710 per kg atau naik 0,72%.

"Dibandingkan Oktober 2019, rata-rata harga gabah pada Oktober 2020 di tingkat petani untuk kualitas GKP, GKG, dan gabah luar kualitas masing-masing turun sebesar 3,94%, 1,87%, dan 2,98%," katanya.

Sementara itu, di tingkat penggilingan, rata-rata harga pada Oktober 2020 dibandingkan dengan Oktober 2019 untuk kualitas GKP, GKG, dan gabah luar kualitas masing-masing turun sebesar 3,73%, 1,70%, dan 2,44%.

Pada Oktober 2020, rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp9.813 per kg, turun sebesar 0,59% dibandingkan bulan sebelumnya, sedangkan beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp9.463 per kg atau naik sebesar 0,62%, dan rata-rata harga beras luar kualitas di penggilingan sebesar Rp9.147 per kg atau naik sebesar 1,33% .

