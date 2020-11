JAKARTA - Masyarakat Indonesia semakin gemar belanja online. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para panitia penyelenggara Virtual Expo Indonesia Digital Trade Show in Conjunction With "Indonesia Local Brands Expo 2020" bertemakan "Connect Your Business With Digital Solution".

Menurut Agus, pameran ini akan sangat membantu para pelaku UMKM yang go-digital, terlebih dengan disediakannya platform bagi UMKM waralaba dan juga lisensi.

"Hingga hari ini, tercatat sebanyak 160 juta orang di Indonesia aktif berdagang online di e-commerce. Bahkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mencatat bahwa nilai penjualan online di tahun 2020 mencapai Rp446,7 juta triliun," ujar Agus secara virtual di Jakarta, Jumat (20/11/2020).

Nominal ini meningkat 400% dibandingkan tahun 2017 di posisi Rp124,9 triliun. Sebanyak 63%, atau 168,3 juta populasi penduduk Indonesia aktif menggunakan internet.

Hal ini menjadi indikasi bahwa teknologi informasi dan komunikasi semakin dominan dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

"Ini menjadi peluang bagi para pelaku UMKM di masa sulit seperti ini. Maka dari itu, saya ingin para pelaku UMKM memanfaatkan potensi dari e-commerce," ungkapnya.

Agus menambahkan, dirinya bangga melihat pelaku UMKM yang selalu bersemangat, kreatif, dan gigih memanfaatkan tiap peluang usaha yang ada agar bisa bangkit dan membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Terlebih lagi, 96% pelaku usaha di Indonesia berasal dari UMKM yang sejatinya menjadi roda penggerak perekonomian. "Pesan saya, sektor perdagangan tetap harus berjalan. Tapi tentunya harus dengan mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan," tukasnya.