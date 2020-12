SURABAYA – Kota Surabaya, Jawa Timur merupakan kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia. Pembangunan kota yang progresif menjadikan salah satu pilihan terbaik untuk menjadi tempat tinggal maupun investasi properti.

One East Penthouse & Residences merupakan apartemen yang menghadirkan konsep mix-used development, dengan memadukan konsep premium residence, 5-star hotel & residence by Oakwood, dan fine dining resto & cafe. Nah, berikut ini merupakan tiga alasan mengapa One East Penthouse & Residences wajib menjadi pilihan untuk Anda yang ingin memiliki tempat tinggal atau investasi properti di Kota Surabaya.

Pertama, One East Penthouse & Residences memiliki fasilitas yang eksklusif. Hal ini tentu menjadi salah satu pertimbangan penting dalam memilih apartemen sebagai tempat tinggal.

Salah satunya adalah Rooftop Sky Infinity Pool dan Sky Lounge yang berada di lantai 30 dan menjadi daya tarik utama di One East Penthouse & Residences. Dari atas ketinggian ini, Anda bersama keluarga atau teman-teman bisa menikmati keindahan panorama Kota Surabaya.

Selain itu, Anda bisa merasakan sensasi menonton film seperti di bioskop dengan adanya Private Cinema yang bisa dinikmati secara eksklusif oleh para penghuni. Tersedia juga berbagai fasilitas lainnya, seperti multi-function hall, private gym, dan kids playground.

Di area retail terdapat restoran dan salon yang bisa Anda manfaatkan untuk bersantai atau melakukan perawatan diri. Terdapat Deckside Bar and Lounge yang hadir dengan konsep full-entertainment dining yang bisa dinikmati di area Oakwood Hotel & Residence Surabaya.

Kedua, lokasinya strategis, yakni berada di kawasan Surabaya Timur.Sebagai portofolio residensial yang dikembangkan oleh MNC Land, perusahaan entertainment, lifestyle property & hospitality terkemuka di Indonesia, One East Penthouse & Residences memiliki lokasi strategis di Jalan Raya Kertajaya Indah nomor 79 yang bisa diakses melalui Middle-East Ring Road (MERR).

Di area sekitar terdapat rumah sakit internasional, pusat perbelanjaan, kawasan kuliner, universitas terkemuka, dan Central Business District (CBD) di Surabaya Timur. Tidak hanya itu, akses menuju Bandara Internasional Juanda bisa diakses hanya dengan waktu tempuh 15 menit. Tentu ini akan menjadi pilihan tempat tinggal yang tepat untuk semua kalangan. Ketiga, ada penawaran spesial untuk Anda. Head of Sales One East Penthouse & Residences Yansen Djunaidi menyampaikan, khusus untuk Anda yang ingin memiliki hunian di tahun baru 2021, One East Penthouse & Residences memberikan penawaran spesial. Cukup dengan membayar Down Payment (DP) 5 persen, Anda sudah bisa langsung menempati dan menikmati semua fasilitas yang tersedia. “Dapatkan free service charge selama setahun dan cicilan spesial mulai dari Rp19 juta per-bulan. Ayo jangan sampai terlewat untuk bisa memiliki salah satu hunian terbaik dengan design premium berstandar kelas dunia di Kota Surabaya,” tuturnya. Tertarik untuk memiliki atau berinvestasi di One East Penthouse & Residences? Segera hubungi 031 5957111 untuk mendapatkan informasi lebih lengkap. Anda juga bisa mengunjungi www.oneeast.co.id atau www.mncland.com. Ayo miliki hunian baru di Tahun Baru 2021!