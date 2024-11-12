Raih Kesempatan Eksklusif di Apartemen One East Surabaya, Bebas PPN dan Sudah Semi Furnished!

JAKARTA - Pertumbuhan sektor properti di Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Surabaya, semakin menunjukkan perkembangan yang pesat. Surabaya, sebagai pusat bisnis dan industri di Jawa Timur, menarik minat para pengembang properti untuk menyediakan hunian modern yang berkualitas tinggi.

Apartemen mewah kini menjadi pilihan utama bagi masyarakat urban yang menginginkan gaya hidup praktis dengan fasilitas lengkap. Selain menawarkan kenyamanan, apartemen-apartemen di kelas ini juga menghadirkan berbagai kemewahan yang membuat penghuninya merasakan pengalaman seperti tinggal di hotel berbintang. Salah satu pilihan terbaik di Surabaya adalah One East Penthouse & Residences.

One East Penthouse & Residences adalah apartemen mewah yang memiliki lokasi strategis di kota Surabaya dan sangat dekat dengan akses bandara. Apartemen ini menawarkan pilihan unit yang bervariasi, mulai dari satu hingga tiga kamar tidur, yang dilengkapi dengan fasilitas semi furnished. Dengan harga mulai dari Rp 1,9 miliar, apartemen ini hadir dengan desain semi furnished yang modern dan fungsional, memberikan kenyamanan optimal bagi para penghuninya.

Apartemen yang dikembangkan oleh MNC Land, sebuah perusahaan properti terkemuka yang sukses membangun beberapa proyek ikonik seperti Park Hyatt Jakarta, The Westin Nusa Dua Bali, dan Oakwood Surabaya. Dengan memiliki portofolio yang impresif, MNC Land memastikan kualitas dan nilai investasi yang tinggi bagi setiap properti yang dikembangkannya.

Salah satu keunggulan utama One East Penthouse & Residences adalah desain lobby yang megah dengan konsep American Classic. Kesan elegan dan mewah langsung terasa sejak pertama kali memasuki gedung. Tidak hanya itu, apartemen ini juga menggunakan produk-produk berkualitas dari Da Vinci, memastikan setiap detail hunian mencerminkan kemewahan yang sesungguhnya.

Berbeda dari banyak apartemen di Surabaya, One East Penthouse & Residences menawarkan luasan unit yang lebih luas. Hal ini memberikan kenyamanan lebih bagi penghuninya, dengan luas lantai yang lebih besar dibandingkan apartemen konvensional. Setiap unit dirancang untuk menghadirkan ruang hidup yang luas dan nyaman, membuat penghuninya serasa tinggal di rumah pribadi dengan berbagai fasilitas eksklusif.

Selain unit-unit yang luas, One East Penthouse & Residences dilengkapi dengan beragam fasilitas mewah yang setara dengan hotel bintang lima. Beberapa fasilitas yang ditawarkan meliputi, Sky Pool, Sky Lounge, Private Gym serta Private Cinema. Dengan fasilitas lengkap ini, penghuni akan merasa seperti tinggal di hotel bintang lima setiap hari.